¿Qué vio en el celular? Incómodo momento del vicepresidente con su esposa

Estas son las imagen que atraen la atención de miles de usuarios en las redes sociales, pues un vicepresidente fue agarrado con 'las manos en la masa' ante las cámaras.

Se trata de José Gabriel Carrizo, actual vivepresidente en Panamá, junto a su esposa, Julieta Spiegel, quienes se robaron toda la atención en la rueda de prensa que anunció a Laurentino “Nito” Cortizo como nuevo presidente electo de ese país.

Las imágenes dieron de qué hablar, pues se aprecia el momento en el que a José Gabriel le entra un mensaje o una llamada muy comprometedora, y su mujer mira detenidamente lo que aparecía en la pantalla.

La reacción de su marido no fue más que fingir una particular sonrisa y voltear el teléfono, sin embargo esta acción no hizo más que molestar a Julieta.