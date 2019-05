¡Indignante! Vicente Fernández rechazó trasplante por miedo a volverse gay

Vicente Fernández, una de las figura más representativas de la música ranchera, ha causado todo tipo de reacción en las redes sociales. Pues, se conoció que al músico se le detectó cáncer, razón por la cual debía practicársele un trasplante de hígado.

Le puede interesar: Las personas obesas perciben menos el sabor de los alimentos

El conocido cantante afirmó a un medio mexicano que no estaba dispuesto a recibir el órgano de una persona gay o drogadicta."Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto".

Según contó el mexicano, durante una de sus giras mundiales, el interprete estaba en Houston cuando recibió la noticia de su enfermedad. Inmediatamente tuvo que parar su recorrido de conciertos.

Lea también: El vestido de lámpara de Katy Perry pesaba casi 20 kilos

El pasado 02 de mayo, en el hospital el Houston los médicos le dijeron que era necesario ser operado. Para fortuna del cantante el doctor logró conseguir el hígado a los dos días. Sin embargo, el mexicano no quiso realizarse la cirugía y se fue del hospital.

Para concluir, 'Chente' confirmó que ya se realizó el procedimiento médico y se encuentra estable de salud.

Puede leer:¡No apto para cardíacos! Emily Ratajkowski se desnuda en Instagram