Lista la ley que otorgará una amnistía a los remisos /

La plenaria de la Cámara aprobó en su último debate el proyecto de ley que creará una amnistía para aquellos jóvenes que por diversas razones no han definido su situación militar en nuestro país.

La iniciativa que contó con el respaldo de varios partidos como el Mira, el liberalismo, el conservatismo y La U beneficiará a un poco más de 700 mil jóvenes que cumplidos los 18 años no se presentaron para prestar servicio militar y que hoy, con 24 años no han prestado su servicio y ya no son incorporados por las Fuerzas Militares.

"Van a tener una oportunidad de poder adquirir el documento por sólo $124 mil pesosy eso lo que genera es que puedan subsanar requisitos para poder acceder un empleo o entrar a una universidad", dijo el senador Carlos Guevara.

Ahora esta iniciativa pasará a sanción presidencial y posteriormente entrará al ordenamiento jurídico.