Gobierno dejará agonizar la Reforma Política del Congreso

La Reforma Política, una de las banderas del Gobierno del presidente Iván Duque, fracasó en su trámite en el Congreso. Aunque el acto legislativo estaba en quinto debate en la Comisión Primera del Senado la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez anunció que no se insistirá más en este tema por las dudas jurídicas que hay en algunos puntos concretos de la iniciativa.

“Esta reforma no tiene razón de ser. El país está esperando reforma contundente y que solamente lleve dos o tres artículos y sin mayores posibilidades de transformar la política no merece la pena continuar su trámite. Ante las dudas constitucionales mal haría el gobierno en insistirle al congreso que puede sufrir una demanda o traspié en la corte constitucional. Aceptando esa realidad, que el corazón de la reforma que es la lista cerrada y que hay dudas, el gobierno no insistirá en la reforma política. Agradecemos a los 12 senadores que aprobaron la ponencia positiva”, dijo la ministra.

Justamente la duda se generó porque en el trámite que se adelantó en la Cámara de Representantes se negó la aplicación de la lista cerrada a partir del 2019 y por esa razón se prefirió no seguir con las discusiones.

Lea También: Gobierno retiró la Reforma Política del Congreso

La senadora Maritza Martínez del Partido de La U aseguró que es lamentable que esta reforma no haya podido llegar a la plenaria ya que es un tema fundamental para la democracia del país. “Es una verdadera lástima que se haya hundido la reforma política, se perdió mucho tiempo, se necesita generar una verdadera transformación de nuestro sistema político y electoral. Se debe construir un acuerdo que permita un texto que deje tranquilo a todos los sectores”.

A su turno el senador Armando Benedetti indicó que esta iniciativa ya estaba hundida por tiempos y que sencillamente el Gobierno quería aprobarla para que se hundiera en la Cámara. “Lo que estaba pasando hoy era una vulgaridad. El Senado, llevado de la mano del Gobierno, quería que se votara hoy para salvar responsabilidad y que la Cámara tuviera la culpa de que se hundiera”.

La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático indicó que adems del 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura.ar el tema de las listas cremallera. el departamento de democracia del país de la lista cerrada, los senadores no quisieron tocar el tema de las listas cremallera. El Gobierno anunció que la reforma se presentará de nuevo después del 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura.