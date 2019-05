Descontaminación del Río Bogotá no se puede paralizar: Procurador

El Procurador Fernando Carrillo asegura que no se podrá paralizar el proyecto para descontaminar el Río Bogotá luego de la destitución e inhabilidad por 10 años en contra del director de la CAR, Néstor Guillermo Franco González, en primera instancia. El director dijo que no cofinanciarán el proyecto para no correr riesgo de cometer una falta disciplinaria.

“Las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá, es un imperativo”, dijo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.

Y es que la Delegada para la Conciliación Administrativa, señaló que “los compromisos fueron adquiridos por la CAR y otras entidades a título institucional, y no personal; atendiendo una orden del Consejo de Estado, que en marzo de 2014, al fallar una acción popular, estableció la implementación de medidas para la descontaminación del río Bogotá y la protección del cauce a futuro”.

La Procuraduría convocará dos meses técnicas la próxima semana para evaluar el avance de la descontaminación del Río Bogotá.