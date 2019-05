Blink-182 estrena uno de sus sencillos más esperados, "Blame It On My Youth", el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La banda estadounidense de punk ha vendido más de 50 millones de álbumes en el mundo.

El grupo próximamente hará un tour por Estados Unidos junto a Lil Wayne.