Los retoques estéticos de Cardi B tras convertirse en madre

Tras el nacimiento de su hija Kulture hace nueve meses, Cardi B ya había adelantado que pensaba pasar por quirófano una vez más para retocarse los implantes mamarios y someterse a una liposucción si no lograba recuperar de forma natural su anterior vientre plano.

La semana pasada la intérprete apareció en la alfombra roja de los Billboard Music Awards luciendo una impresionante silueta gracias, según confirmó ella misma, a una primera intervención para reparar los 'estragos' que había causado su pequeña a su voluptuoso escote. El vestido que eligió para la ocasión también dejaba a la vista sus trabajados abdominales que, al parecer, eran también mérito de su cirujano plástico, o al menos eso es lo que ha dado a entender ella ante el público que se reunió este fin de semana para verla en el marco del Festival de Música Beale Street en Memphis, Tennessee.

"Ni siquiera debería estar actuando, tendría que haber cancelado lo de esta noche porque moverme demasiado va a jo**r los resultados de mi lipo. Pero no iba a perder este p**o dinero, así que vamos a ello", aseguró la artista desde el escenario.

Aunque ella no especificó cuándo se había sometido a esa intervención, parece lógico pensar que tuvo lugar antes de su paso por la mencionada entrega de premios en vista de que apenas se podía apreciar un gramo de grasa en su estómago.

