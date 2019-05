Claudia López puede participar en política: Consejo de Estado

En segunda instancia el Consejo de Estado ratificó que la excongresista Claudia López y actual candidata a la Alcaldía de Bogotá, debe mantener la investidura y puede participar en política sin problema debido a que no se evidenció que tuviera responsabilidad en un presunto conflicto de interés por el que fue demandada cuando era senadora.

El conflicto de interés, según el demandante Hernán Cadavid se había presentado porque no se declaró impedida en la votación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia y ella enfrentaba procesos penales por esos dos delitos en la Corte Suprema de Justicia, es decir, legisló a su favor.

El Consejo consideró que ello no tenía que salirse de este debate porque para el momento en el que se efectuó no estaba vinculada formalmente a ningún proceso penal. Es decir, la ex congresista estaba siendo indagada por la Corte Suprema pero no había sido llamada a la diligencia de indagatoria, que es el proceso donde se hace la vinculación formal y por ello, no tenía que declararse impedida.