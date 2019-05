Contraloría encontró irregularidades en contrato entregado a Fedegán

Este martes la Contraloría dio a conocer su informe final con 8 hallazgos; administrativos, disciplinarios y penales, que reflejan una clara infracción, sobre la forma en cómo el Ministerio de Agricultura adjudicó el manejo del Fondo Nacional de la Carne y de la Leche a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan.

Estas averiguaciones, según el ente de control tienen varias causales: una relacionada con el manejo de la información personal de los ganaderos y otra sobre su representatividad.

En las indagaciones realizadas por la entidad. Esta dice que en un comité le fue entregada a Fedegán, la base de datos completa con información sobre los ganaderos, además de la brindada posteriormente, mediante correos electrónicos.

De acuerdo con la Contraloría, el hecho de que esto se hiciera en medio de un proceso licitatorio, los privilegió.

De otra parte los datos sobre los que se suscribe el informe para la entrega del contrato no le cuadran a la Contraloría. “El ente pidió información histórica a la Fiduagraria, al Ministerio de Agricultura y a Fedegan; como administradores de las bases de datos, pero esta no coincide. Por lo cual no hay certeza en que la información haya sido la idónea”, revela Gabriel Romero contralor delegado para la Agricultura.

El funcionario añade que todas las carpetas con información sobre la representatividad en el gremio, hacen referencia a Fedegán, son “planillas muy simples, sin fechas, sin indicaciones de cómo se hicieron las cosas, de quien las hizo; es más estaban incompletas y en realidad reflejan un estudio sobre predios vacunados y vacunadores y no sobre cómo están representados”.

La Contraloría también observó que “aunque se dijo, el estudio se había demorado cerca de 20 días. Entre la segunda semana de noviembre y parte de diciembre”. “En las comunicaciones suministradas dice que el estudio se hizo el 13 de diciembre, dando como resultado su suscrición previa el 17 de diciembre, es decir, en realidad se hizo en 4 días”.

En conclusión el organismo dice, no hay evidencia cierta, ni criterios objetivos que lleven a afirmar que el 4 de enero de este año; cuando se suscribió el contrato, Fedegán era el gremio más representativo, y desde el punto de vista de la democracia interna, el Ministerio de Agricultura no brindó los soportes que documentaran si esta existía o no.