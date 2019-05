“No podemos conformarnos con migajas de información judicial”: FlIP /

Hay polémica por el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la tutela que interpuso un grupo de periodistas debido a las constantes prohibiciones para que los medios de comunicación ingresen a las audiencias en el Complejo Judicial de Paloquemao, principalmente por el caso del exdirector de la Cárcel Modelo, César Augusto Ceballos.

Para la Fundación para la Libertad de prensa los argumentos que se usaron para justificar que las primeras audiencias por el presunto caso de corrupción en dicha cárcel, no eran suficientes. Primero, porque se argumentó que no se había terminado el proceso de recolección de pruebas y se necesitaba reserva para no afectar el proceso, a lo que responden que entonces no tenía sentido que haya sido la propia Fiscalía la que haya emitido un comunicado al respecto.

Segundo, sobre la seguridad de quienes serían las víctimas, señala el director de la FLIP, Pedro Vaca, que en este caso eran personas privadas de la libertad y “si el estado no puede cuidar y salvaguardar la seguridad de las personas privadas de la libertad no puede salvaguardar los derechos de ninguna víctima en Colombia”.

Pero en la sentencia, también señala que los periodistas tenían acceso a la información brindada por la sala de prensa del Complejo Judicial, y así lo demostraba un trino en donde se informaba del inicio de la audiencia, lo que rechazó el director.

“No podemos reemplazar la posibilidad de cubrir periodísticamente una sala de audiencias, con una cuenta de Twitter. Eso no quiere decir que no se pueda tener como información adicional pero la base es el cubrimiento de cómo se administra justicia en Colombia. No se puede reemplazar una actividad que es pública por Constitución por 140 caracteres. No podemos conformarnos con migajas de información judicial”, dijo Vaca.

Y agregó: “Nos están invitando es a que a través de comunicados de prensa y a través de sus redes sociales es la única forma en la que la sociedad puede estar informada. ¿Y qué tal si se equivocan y qué tal si no quieren informar sobre todos los procesos judiciales? Ahí entonces la sociedad va a padecer un déficit de información”.

Pero abogados penalistas también coinciden con su posición, por ejemplo, Francisco Bernate señala que, “tanto el Tribunal Superior como la Corte Suprema de Justicia han señalado que este derecho a informar y ser informado se satisface con las publicaciones que a través de Twitter hacen los despachos judiciales. De manera que es el despacho el que elige qué quiere informar, cómo quiere informar”.

Para él se está incumpliendo con el principio de publicidad, pues, “no es suficiente para que se pueda ver totalmente materializado el derecho a informar y a ser informado el tener que acudir a una fuente derivada como lo es el comunicado que hace el juzgado”.

El penalista Alejandro Sánchez, también criticó los fundamentos de la sentencia, resaltando que el acceso a la prensa también da garantías a quienes son parte en el proceso.

“En este momento estamos sujetos a lo que pida la Fiscalía para que las audiencias sean públicas o sean reservadas. La Fiscalía puede decir cualquier cosa con el fin de reservar las audiencias y esos datos no se reportan, no se verifican, no son demostrados y con eso es suficiente para que las audiencias queden totalmente cerradas a los medios de comunicación”, dice.