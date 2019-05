Medimás presentó recursos para tumbar fallo del Tribunal

Este lunes, Prestnewco dueño de Medimás EPS presentó recursos de apelación ante el Tribunal de Cundinamarca, tras el fallo de esta Corporación del pasado 30 de abril, en el que ordena la revocatoria de habilitación de servicios de la entidad.

“El trámite ahora debe ser llevado al Consejo de Estado y hasta que este organismo no se pronuncie, la sentencia no generará ningún efecto, es decir no se llevará acabo ningún traslado de usuarios”, afirmó Daniel López, representante de Prestnewco.

De acuerdo con el abogado, en la sentencia habría “errores procesales como: no haber valorado pruebas que demostraban la mejoría en la prestación del servicio que brinda Medimás”.

López agregó que algunos recursos que se interpusieron antes del fallo, no fueron resueltos. “El organismo se excedió en sus competencias y en sus facultades”, agregó durante una rueda de prensa.

Asimismo, el jurista advirtió que estudios realizados sobre el impacto del fallo, estarían “en riesgo entre 40 mil y 50 mil empleos.

Finalmente indicó que el fallo pondría en riesgo el sistema de salud por el déficit que se generaría, “por un valor aproximado a los 14 billones de pesos, además que se pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de alrededor de 140 IPS ubicadas en diferentes zonas del país”.

La entidad reitera la solicitud de compromiso de las IPS para que sigan prestando el servicio a los usuarios. Para ello añaden se han implementado medidas que ayuden a vigilar cualquier irregularidad en ese sentido.

Frente a este recurso interpuesto por Prestnewco, se espera una respuesta tanto del Ministerio como de la Superintendencia de Salud. Organizaciones como la Confederación General del Trabajo, CGT, dicen emitirán un concepto sobre la situación de los trabajadores de Medimás, ante lo que han llamado una masacre laboral.