“Hubo gente que faltó por cumplir”: Guaidó

En entrevista con la AFP, el líder opositor Juan Guaidó señaló que "gente" que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro del martes 30 de abril no cumplieron pero que eso no significa que no lo vayan a hacer.

"Hubo gente que faltó por cumplir. No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país." afirmó Guaidó.

Guaidó, aseguró que el levantamiento demostró que hay fallos en el gobierno de Nicolás Maduro y que esta "debilidad" causará un cambio de gobierno. "Soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela", declaró el jefe del Parlamento venezolano.

Guaidó dijo que han construido mayorías y hecho todo lo posible como ciudadanos. "Hoy estamos diciendo que lo que le falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, es que venzan el miedo".