Ryan Reynolds quería incluir bromas subidas de tono en 'Detective Pikachu'

Fiel a su ácido e irreverente sentido del humor, el actor no dudó en grabar algunas líneas de diálogo para la película que, en el caso de haber pasado el corte, habrían obligado a elevar la edad mínima para su visionado.

El actor Ryan Reynolds no ha tenido reparo alguno a la hora de desvelar su fallido propósito de convertir al adorable Pikachu -en realidad al único de esta especie de pokémon que puede hablar al tiempo que resuelve toda clase de misterios- en una especie de versión amarilla y peluda del irreverente superhéroe 'Deadpool' al que ya ha dado vida en dos exitosas películas.

Y es que, como se desprende de la reciente entrevista que ha concedido al portal especializado 'ComicBook', el intérprete sacó a relucir todo su ingenio, así como su lado más provocador, durante la grabación de los diálogos con los que puso voz al personaje que da título a su nueva película 'Detective Pikachu', hasta el punto de improvisar un poco más de la cuenta y lanzar algunos comentarios no aptos para el público infantil al que va dirigida la cinta.

"Creo que todos tratamos de adaptar el guion a lo que creíamos conveniente, porque en ese sentido se nos dio cierta libertad. En último término te encuentras a merced de los directores y responsables de la película, pero en el proceso pude moldear la voz todo lo que quise y echar mano de la imaginación", ha explicado el también marido de Blake Lively, con quien espera su tercer retoño, antes de poner un ejemplo muy revelador del amplio margen de maniobra con el que contaba.

"Estamos hablando de una película de animación [en realidad mezcla la acción real con imágenes generadas por ordenador]. Así que te metes en el estudio de grabación y ahí te quedas solo durante un buen rato... Entonces básicamente empiezo a soltar 800 versiones de la misma broma y luego dejo que sea el pobre editor de sonido el que se las apañe para encontrar la toma adecuada. Creo que algunos de mis chistes eran más propios de películas para mayores de 18 años, pero estas no pasaron el corte", ha añadido en la misma entrevista.