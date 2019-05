Pinto: "Todos los rivales son complicados, somos respetuosos de ellos"

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, dialogó con el programa 6AMde Caracol Radio. El técnico santandereano se refirió al presente actual de su equipo, a los rivales en el cuadrangular A y cuestionó el formato del torneo en su fase definitiva.

Pinto reiteró que tiene "un compromiso inmenso con la camiseta de Millonarios, siempre buscar el primer lugar y ojalá en esta nueva etapa podamos brindarle más alegría a la hinchada".

De igual manera destacó lo hecho en la fase regular del torneo, donde su equipo fue líder con 39 puntos. "Esos resultados son consecuencia de continuidad en el trabajo. Hemos sabido rotar la nómina, hemos tenido lesiones pero confiamos en que los vamos a tener 100% en los últimos días".

Sobre los rivales, América, Deportivo Pasto y Unión Magdalena, el estratega no restó mérito y resaltó su nivel de cara a la fase final del campeonato. "Nuestros adversarios son complicados, no importa que sean grandes, hay que luchar contra ellos, todos los rivales son exigentes y complicados, somos respetuosos de los rivales... Las camisetas no pesan y lo que vale hoy en el fútbol es el presente, las camisetas no juegan y la historia juega hoy".

Finalmente, Pinto cuestionó nuevamente el sistema del torneo, donde ya no se incluye el 'punto invisible' para el equipo que finalizó como líder el 'Todos contra todos'. "Es absurdo el tipo de reglamentación que hay en Colombia, no se estimula al ganador, el campeonato decayó. Eso no es bueno para el fútbol, ya vendrán los correctivos que los directivos tomen".

Millonarios debutará en el cuadrangular A el próximo domingo en el estadio Pascual Guerrero, cuando visite al América de Cali.

Vamos a competir con toda la prestancia y con toda la entrega

La forma competitiva que se está desarrollando el campeonato no es atractivo, Europa nos lleva cien años más que nosotros en esto y tienen un torneo unificado, tenemos que aprenderle. Estamos copiando cosas de México y Argentina,

Hoy no hay un buen arbitraje en Colombia, hay errores magníficos