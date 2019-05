Pese a que Colombia dispone de una amplia gama de problemas, lograr que al menos 100 personas se comprometan con una causa social es una tarea difícil. Así lo demuestra un reciente experimento que directores de 1200 diversas Fundaciones del país realizaron junto a Aflora, un programa de la Fundación Bolívar Davivienda.

llevando a cabo más de 100 llamadas a diferentes empresas y medios de comunicación para identificar opciones de apoyo con las diversas causas que lideran, 89 de ellas no fueron efectivas ya que no contaban con un contacto influenciador. Gonzalo Gutiérrez, director ejecutivo de la Fundación CRAN, explica que “cuando no hay un referido, es muy difícil que le contesten a uno”.

Para comprender mejor las motivaciones que en lo social tienen los colombianos, Aflora lideró una encuesta digital a más de 4 mil personas, revelando que el 58.4% de los encuestados no ha realizado donación alguna a causas sociales ni en dinero, especie o tiempo, durante el último año.

El 41,6% que sí manifestaron haber realizado una donación, lo han hecho en dinero. El 26% han donado tiempo y el 17% restante en especie, durante el último año. Un dato sorprendente y revelador de nuestro bajo compromiso con el sector social es que el 89,5% de los encuestados afirmaron no estar vinculados de manera frecuente con una causa u organización social.

Tanto directivos de organizaciones sociales, como los encuestados coinciden en afirmar que cada vez las personas están más lejos de las causas sociales, por eso ha nacido un producto 100 % colombiano: el cortometraje "Por Otros" presenta la difícil realidad de las fundaciones en Colombia.

Cientos de organizaciones sociales en nuestro país, trabajan en promover los derechos humanos y proteger a niños, madres cabeza de hogar, adultos mayores, personas con habilidades diferentes, reinsertados, etc. Pero se han preguntado ¿quién los ayuda a ellos; ¿quién ayuda a los que ayudan? Por otros se estrenará este jueves en un formato digital, al alcance de todos.