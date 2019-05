"No han solicitado licencia para puerto en Tribugá": Minambiente /

Luego de la polémica que ha generado la aprobación del artículo 78 del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno en donde se habla de la prioridad en la construcción de infraestructura portuaria, entre esto Tribugá.

El ministro de Ambiente Ricardo Lozano dice aún no hay solicitud de licencia para la obra, por lo tanto este no puede ser tomado como una realidad, de hecho asegura; aún no es claro el lugar en donde este se piensa construir.

“Estamos en la espera de la entrega de alternativas para saber dónde se piensa hacer el puerto, porque hasta la fecha sólo está la idea de hacerlo, pero a la ANLA no ha llegado la solicitud de licencia; algo que se debe hacer. Es allí cuando la autoridad estudiará cualquier impacto que se pueda causar, y se pronunciará sobre el tema”, afirmó el ministro.

Las voces de rechazo frente a esta obra; entre los que se destacan ambientalistas, Congresistas y por supuesto los mismos habitantes de la zona quienes de hecho han pedido se les tenga en cuenta; se basan en diagnósticos hechos por ambientalistas que aseguran, 1.000 hectáreas de manglar en el Pacífico serían destruidos con esta intervención.