Nuevas amenazas de muerte a líderes en Norte del Cauca

En diálogo con Caracol Radio, Francia Márquez, la líder social que sobrevivió a un atentado el pasado fin de semana, denunció que llegaron nuevas amenazas contra defensores derechos humanos en el norte del Cauca.

Le puede interesar: Francia Márquez: “No solo necesitamos chalecos, carros y escoltas”

“Me acabo de enterar que le llegó una amenaza a otro compañero al norte del Cauca en donde le dicen que nos libramos de esta de alguna manera pero que la próxima no nos vamos a librar”, señaló Francia al referirse al reciente atentado.

Vea también: Defensoría había advertido amenazas contra Asociación de Francia Márquez

Así mismo indicó que no conoce cuales fueron las conclusiones del concejo de seguridad que hicieron recientemente las autoridades en Santander de Quilichao. “Yo no sé qué tanto se hablaría ahí no sé cuáles fueron las decisiones que por parte de las instituciones se tomaron porque no nos convocaron”, añadió.

Por su parte el Gobierno responde:

La ministra del Interior; Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que el Gobierno está adelantando un permanente seguimiento a la situación de los líderes sociales en el Cauca, luego del atentado que involucró a la la activista medioambiental Francia Márquez y colectivos afrodecendientes en el territorio.

Según confirmó, “se adelanta una reunión con los consejos comunitarios del Cauca, con las autoridades de seguridad, para revisar la situación de ellos porque hemos tenido noticias de que han seguido las amenazas”.

Frente a los responsables de las amenazas en la zona, confirmó que según alertas de la Defensoria del Pueblo, específicamente la que se envió al Gobierno el pasado 26 de abril, se recibe el riesgo en el territorio de varios grupos armados ilegales.

“Reconoce que hay actuación de grupos armados al margen de la ley, entre ellos disidentes de las Farc, el ELN, el EPL, las Águilas Negras o activistas de grupos ilegales de toda índole, específicamente una disputa por el control territorial en cuanto a narcotrafico y a minería ilegal”.

“Cómo hay una serie de líderes que están defendiendo los recursos naturales su territorio, se ven expuestos a esta confrontación entre grupos ilegales”, precisó la ministra Gutiérrez.

Desde el Gobierno, reconoció que “los escoltas y las medidas individuales no son suficientes”, por lo que asegura que se vienen generando dos estrategias, que incluyen el Plan de Acción Oportuna (PAO) y la activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

La ministra del Interior aseguró que avanzan en nuevas acciones para mejorar la protección a líderes sociales, que incluyen 23 visitas al territorio, “adicionalmente se viene una reestructuración de la Unidad Nacional de Protección para hacer más efectivo el tiempo de evaluación del riesgo. Se está trabajando en un sistema de unificación de la información y también en el rescate y visibilización de la actuación de los lideres”.

Actualmente 7.400 personas en el país cuentan con esquemas de protección, entre estos 4.500 lideres sociales y se han priorizado por lo menos 600 acciones de protección colectiva para comunidades en riesgo en Colombia.