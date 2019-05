“Revivió la patria boba”: De la Calle sobre el trámite de las objeciones

El exjefe negociador del proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle, hizo una fuerte crítica a lo que sucedió con las objeciones del presidente Iván Duque contra la Ley Estatutaria de la JEP, en el Congreso. Aseguró que volvió la ‘patria boba’.

“Primero, hemos llegado al mundo alucinante de discusiones, algunas jurídicas y otras seudojurídicas. Realmente ha revivido la patria boba, seguramente de esa época quedó un virus hibernando y ahora ha vuelto a actuar. Estas últimas discusiones sobre las objeciones, bueno, esta resistencia a los elementos de carácter internacional que tiene que ver con un conflicto”, dijo.

El exjefe negociador arremetió contra el fallido trámite de las objeciones, que ahora tendrá que resolver la Corte Constitucional, en la Feria del Libro donde se presentó el libro de Ariel Ávila, ‘Detrás de la Guerra en Colombia’.

“Esta capacidad de andar inventando trucos como hemos visto en esta semana trágica, es la que nos impide ver un poco la realidad de lo que estamos viviendo”, dijo.

Para De la Calle hay que repensar lo que se está haciendo, hay que cumplir las normas internacionales sobre el conflicto armado y no se puede seguir cometiendo errores.

“No puede esta élite colombiana equivocarse, no puede preparase deliberadamente para una nueva equivocación. El solo tema de tierras, donde no veo la más mínima volutad política de cumplir con una agenda que es para los colombianos (...) ¿cómo nos vamos a equivocar?”, dijo.

Y agregó, “el tema de las objeciones no solo es de las discusiones sobre quién hace las listas, discusiones realmente a base de exageraciones y creación de fantasmas que no existen. No, el problema no es ese, el problema es que nos coloca en el filo del Estado de Derecho”.