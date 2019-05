"Canelo" Álvarez vence a Jacobs y es el "rey" del peso mediano

El mundo de las apuestas esta vez no se equivocó y el púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez derrotó al estadounidense Daniel Jacobs por decisión unánime el sábado por la noche en una pelea de unificación del título mundial de peso mediano, en un combate de alta calidad, y que siempre estuvo muy igualado.

Los jueces de la pelea pactada a 12 episodios, que se llevó a cabo en conmemoración de las celebraciones del 5 de Mayo, dieron calificaciones de 115-113, 115-113 y 116-112 para Álvarez, que con el resultado conservó sus coronas avaladas por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), y se acreditó el cinturón que expuso Jacobs, el de la Federación Internacional (FIB).

Álvarez ganó el combate más grande del año hasta el momento y el segundo de su contrato de cinco años, 11 peleas y 365 millones de dólares con el servicio de transmisión de deportes DAZN que firmó el otoño pasado.

Jacobs entró en el ring con una ventaja de tamaño debido a que llegó a la ceremonia del pesaje sabatina con 173,6 libras, mientras que el "Canelo" registró 169.

Una cláusula contractual estipulaba que ninguno podía superar los 170, por lo que Jacobs será multado con un millón de dólares, de su garantía de más de 10 millones.

A pesar de la evidente ventaja de tamaño de Jacobs, no fue un problema para Álvarez, de 28 años, que tiene marca de 52-1-2, con 35 nocauts.

Álvarez estaba defendiendo por primera vez los dos cinturones que le arrebató al kazajo Gennady Golovkin por decisión mayoritaria el pasado septiembre.

La pelea comenzó con rounds de estudio con Álvarez intentando imponer su estilo, mientras que Jacobs (35-3, 29 nocauts), de 32 años, sólo procuraba retroceder.

Fue hasta el cuarto episodio cuando Álvarez empezó a encontrar la fórmula para castigar a Jacobs, quien continuamente fallaba sus golpes.

Jacobs, a pesar de cambiar de guardia continuamente, finalmente consiguió algo en el sexto asalto con una ráfaga que hizo retroceder a Álvarez y continuó lanzando más tiros en el séptimo.

En el octavo ambos peleadores se enfrascaron dando castigo y recibiéndolo, pero fue Álvarez quien sacó la mejor parte al hacer retroceder a Jacobs.

El noveno tuvo la misma intensidad, y en el décimo el ojo derecho de Jacobs se estaba hinchando, pero siguió castigando al mexicano, a quien arrinconó en las cuerdas.

Álvarez se recuperó en la ronda 11, pero el intercambio de golpes continuó en el último episodio, que terminó con un acalorado intercambio de castigo.

La pelea, se llevó a cabo luego de que el sábado por la mañana el combate se vio rodeado de una fuerte polémica en la segunda ceremonia de pesaje.



De acuerdo a los contratos de los peleadores y según las reglas acordadas por las tres organizaciones de boxeo, ambos peleadores después de haber dado el peso reglamentario el viernes por la noche debían someterse a una segunda ceremonia de pesaje, en la cual no deberían exceder las 170 libras, 10 más del límite de la división, que son 160.



Sin embargo, Jacobs, que un día antes registró 160 libras, el sábado por la mañana pesó 173,6 libras, muy por encima del límite de rehidratación de 170 libras que los combatientes tenían en su contrato.



Álvarez pesó 169 libras, mientras que el viernes registró 159,5 libras.



A pesar de haber violado la norma de pesaje, Jacobs, quien ganó el título vacante de peso medio de la FIB en octubre, podía ser elegible para ganar los cinturones de la AMB y el CMB de Álvarez.



"Siempre dije que iba a conseguir la victoria, que estoy preparado para enfrentarme con los mejores, sin importar las circunstancias y dejar en lo más alto a mi países, los aficionados y a todos los que me apoyan", declaró Álvarez. "Ha sido una pelea complicada, pero hice todo lo que necesitaba para vencer".



Álvarez fue siempre el que tuvo la iniciativa de la pelea y nunca se vio en peligro con los golpes que le colocó Jacobs, quien también aguantó bien el castigo que recibió, especialmente con los de derechas que el campeón mexicano le alcanzó.



"Ha sido una pelea muy igualada como lo demuestran las cartulinas de los jueces, que yo también pude ganar, pero él (Canelo) es el campeón e hizo méritos para llevarse el triunfo", destacó Jacobs. "He demostrado que tengo todavía mucho boxeo que ofrecer".