Por orden judicial, Duque deberá responder preguntas de Cepeda y Leyva

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Presidencia de la República que le resuelva un derecho de petición al senador Iván Cepeda y Álvaro Leyva. Esto por considerar que la respuesta que les han dado no es congruente ni precisa.

El derecho de petición tiene relación con el proceso de paz con el ELN. En un primer momento, el 23 de enero de 2019, le solicitaron al presidente Iván Duque que depositara ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante los países de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Reino Unido y Venezuela los documentos que registren los acuerdos y avances que se alcanzaron con el ELN y los seis ciclos de diálogos que se surtieron.

La primera respuesta fue del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y de la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, quienes les señalaron que es competencia del presidente dirigir las relaciones exteriores y la dirección de cualquier proceso de paz.

El 14 de marzo entonces, enviaron otro pidiendo que se le informara al Consejo de Seguridad y los países garantes sobre el proceso de negociación y los acuerdos que se alcanzaron y “que como Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa proceda a su pronta implementación para satisfacer derechos surgidos de dichos compromisos. Entonces, la respuesta fue igual a la primera.

Para el Tribunal, esa segunda comunicación, “no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para entender satisfecho el derecho de petición, pues la contestación no es acorde con el peticionario, toda vez (…) que no explica razones o motivaciones del fondo del asunto, lo que implica que no existe una respuesta congruente y precisa”.

Por lo anterior le da cinco días expresamente al presidente Iván Duque para que responda el derecho de petición. Sin embargo, solo empezarán a contar si en los próximos tres días no se apela la decisión.