La JEP puede quedar frenada mientras espera la Ley Estatutaria /

Hacia junio o julio sí habría un freno real para la JEP de no contar con la Ley Estatutaria, pues la de Procedimiento no servirá para resolver ciertos procesos específicos. El principal inconveniente para la JEP surgirá, cuando llegue la etapa de conclusiones de cada uno de los siete macro-casos. Así lo contó en su momento el magistrado Alejandro Ramelli.

“Esa selección o los criterios de selección, es decir determinar quiénes son los máximos responsables y quienes llevan menos participación pues necesariamente deben estar en una Ley Estatutaria”.

Los casos que van más avanzados son el 001, que es de secuestros, y el 003, que es por los llamados falsos positivos. Aunque no hay una fecha definitiva para sus conclusiones la JEP está trabajando con la meta de que se pudiera seleccionar a esos máximos responsables en unos tres meses.

Lea También: Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre objeciones a la JEP

“Pero cuando ya llegue el día de realizar la resolución de conclusiones, pues ahí sí habría una dificultad práctica, entonces son algunos problemas que no se ven en la actualidad por el estado procesal en el que se encuentran, pero que en un futuro no lejano, más bien próximo, sí se pueden ver afectados, porque no se podrá llevar a cabo, por ejemplo, la selección”.

Mientras la Corte Constitucional decide el tema de las objeciones, la Jurisdicción Especial para la Paz, seguirá funcionando sin tener la ley estatutaria, porque se ampara para ello en la ley de procedimiento del 18 de julio de 2018, que fija muchos pasos para sus actuaciones.