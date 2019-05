¿Álvaro Uribe golpeó al senador Lidio García?

En un comunicado del Partido Liberal se asegura que en medio del debate de las objeciones a la JEP que se hizo este martes en la plenaria del Senado, el expresidente Álvaro Uribe golpeó varias veces al senador de ese partido Lidio García por haber pedido la suficiente ilustración para avanzar en la votación.

“Usted tiene que saber que usted no va a ser presidente del Congreso usted es un beligerante nosotros no vamos a votar por un liberal le advirtió pegándole en el pecho Uribe a García”, asegura el comunicado que fueron las palabras de Uribe.

Según el relato de la colectividad García respondió que “es bueno saber lo que usted piensa, nosotros votamos aprobar la JEP yo no me voy a salir de la disciplina de mi Partido Liberal así es que por más que amenace senador Uribe no me voy a voltear y voy a votar que se hundan esas objeciones”.

Esta supuesta pelea de Uribe con García llegó a oídos de César Gaviria. El expresidente llamó al senador para ofrecerle pleno respaldo y anunció que se pronunciará frente a la decisión de Uribe de romper los acuerdos sobre elección de dignidades.

Al ser consultado por este episodio Uribe indicó que hay temas más importantes en el país y que no se referiría a chismes.