Chuzadas a Corte, en principio, no tendrían relación con denuncia de Ibáñez

Luego de que se revelara las presuntas intercepciones a la Corte Constitucional se conoció la denuncia del presidente del Tribunal de Arbitramento, Jorge Ibáñez, quien revisa el caso de la Ruta del Sol II - el escándalo de Odebrecht-, sobre presuntos seguimientos e interceptaciones a sus comunicaciones. La duda que surge es si las primeras tendrían relación con las segundas, pero en principio la respuesta es que no.

“La Corte tiene muchísimos temas muy complejos para resolver, entre ellos el artículo 20 de la Ley 1882, que tiene claramente una relación con Odebrecht”, dice la magistrada Gloria Stella Ortiz, confirmando que actualmente tienen un caso en relación con la multinacional.

Se trata de la demanda que se interpuso por parte del excontralor Edgardo Maya Villazón contra el artículo de la Ley de Infraestructura que le reconocería el pago de lo ejecutado a los contratistas cuando se anule un contrato, así se anule por alguna actividad ilícita. Actualmente la Corte revisa si lo deja en firme o no, pero no tendría relación porque no es una tutela.

“La inquietud del doctor Ibáñez como árbitro de ese caso pues es bastante coincidente y nos deja muy dudosos de que esto tenga alguna relación, pero como la información que nos estaba dando el doctor Néstor Humberto se refiere a una tutela, por eso nos despista un poco”, dice.

Esto último, porque es una acción de inconstitucionalidad la que se interpuso por parte del excontralor.

La Fiscalía por lo pronto no ha determinado por qué tutela se estarían haciendo las interceptaciones.