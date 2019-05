No quiero regresar a la cárcel, es un infierno: Leopoldo López /

El dirigente opositor Leopoldo López dio declaraciones tras la orden de captura y de revocar su detención domiciliaria que fue emitida por un tribunal de Caracas.

Desde la residencia de la Embajada de España en esa capital aclaró que está en ese lugar en calidad de huésped y que se mantendrá de esa manera.

Agregó que no quiere regresar a la cárcel de Ramo Verde ya que dice que es un infierno. Pero también señaló que no tiene miedo de Nicolás Maduro ni de la prisión.

“El 18 de febrero de 2014 me presenté voluntariamente porque así lo decidí y no fue fácil estar aislado y con torturas. No quiero volver a la cárcel, es un infierno”, manifestó el opositor.

Leopoldo López dijo que es optimista de que van a lograr la libertad de Venezuela y dijo que los hechos ocurridos el martes “marcaron una fisura” en el régimen.

El dirigente además admitió que se ha reunido con generales y otros altos mandos militares.

“Durante más de tres semanas tuve reuniones en mi casa. Allí me reuní con comandantes, con generales, con representantes de distintos componentes de la Fuerza Armada y distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación”, dijo López.

