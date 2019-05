Yina Calderón “He tenido que entrar a cirugía por los biopolímeros 7 veces"

Luego de que se conoció, por una publicación en Instagram del mal procedimiento estético que le realizaron a la exprotagonista de novela, Yina Calderón, y por el que tuvo que ser sometida a ya siete cirugías para arreglar esto, Vicky Dávila quiso entrevistarla para conocer bien la historia, y así dar conciencia a mujeres que quieran hacerse cualquier tipo de procedimiento estético.

La joven mencionó que por su afán de verse bien y, a la vez su falta de conocimiento sobre los procedimientos estéticos, tomó una muy mala decisión que casi le cuesta la vida.

Al principio de haberse realizado el aumento de glúteos, Yina menciona que estaba demasiado feliz exhibiendo su nuevo trasero, hasta que un día de fiesta se cayó y por el golpe se le corrió el líquido que le habían inyectado, al pasar los días le fueron saliendo bolas, morados y se le empezó a deformar el trasero.

Ella recurrió a la ‘Sociedad de cirugía plástica’ en donde le dijeron que era por el estrés, pero ella seguía con fiebre y los glúteos se le seguían deformando.

Hasta que un día encontró a un médico que le descubrió que lo que tenía en el cuerpo, “eran biopolímeros: caucho, silicona derretida”, mencionó Yina.

A demás de esta cirugía se ha realizado en total 17, “Lo único que tenía bien eran las orejas (…) Yo me veía en el espejo no me gustaba”.

