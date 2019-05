Agéndese con los partidos de los jugadores de Selección en sus clubes

*Italia

Viernes 3

Juan Guillermo Cuadrado

1:30 PM Juventus Vs. Torino

Domingo 5

Luis Fernando Muriel

5:30 AM Empoli Vs. Fiorentina

Duván Zapata

8:00 AM Lazio Vs. Atalanta

David Ospina

1:30 PM Napoli Vs. Cagliari

Lunes 6

Cristian Zapata

1:30 PM Milan Vs. Bologna





*Inglaterra

Viernes 3

Yerry Mina

2:00 PM Everton Vs. Burnley

Sábado 4

Jefferson Lerma / Dávinson Sánchez

6:30 AM Bournemouth Vs. Tottenham Hotspur

Carlos Sánchez

9:00 AM West Ham United Vs. Southampton

*España

Sábado 4

Santiago Arias

9:15 AM Espanyol Vs. Atlético de Madrid

Jeison Murillo

1:45 PM Celta de Vigo Vs. Barcelona

Domingo 5

Carlos Bacca

9:15 AM AM Real Madrid Vs. Villarreal

*Alemania

Sábado 4

James Rodríguez

8:30 AM Bayern Múnich Vs. Hannover 96

*Francia

Domingo 5

Falcao García

10:00 AM Mónaco Vs. Saint-Étienne

*Portugal

Domingo 5

Cristian Borja

11:30 AM Belenenses Vs. Sporting Lisboa

*Escocia

Domingo 5

Alfredo Morelos

9:30 AM Glasgow Rangers Vs. Hibernian





*Rusia

Sábado 4

Wilmar Barrios

8:30 AM Akhmat Grozny Vs. Zenit

*Brasil

Sábado 4

Miguel Borja

5:00 PM Sport Palmeiras Vs. Internacional

Yimmi Chará

7:00 PM Ceará Vs. Atlético Mineiro

Domingo 5

Gustavo Cuellar

2:00 PM São Paulo Vs. Flamengo

*México

Viernes 3

Mateus Uribe

9:00 PM Veracruz Vs. América

Sábado 4

William Tesillo / Óscar Murillo y Edwin Cardona

7:00 PM León Vs. Pachuca

*Argentina

Domingo 5

Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa

6:00 PM Boca Juniors Vs. Godoy Cruz

James no jugará con el Bayern Múnich este fin de semana

Carlos Bacca, en duda para enfrentar al Real Madrid