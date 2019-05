Laurentino Cortizo es acusado en un litigio por tierras en Colombia

El candidato Laurentino Cortizo, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de este domingo en Panamá, fue acusado por la empresaria colombiana Mariam Reyes Arias en un largo litigio por la propiedad de unas tierras.

Se trata de una finca de unas mil hectáreas ubicada en la provincia de Colón, distrito de Chagres, la cual pudieron obtener a través de una oferta pública, que ganó en licitación, del Banco Nacional de Panamá en 1986. Pero tiempo después surgió el conflicto.

De acuerdo con la versión de la empresaria colombiana, el proceso de entrega de los terrenos se vio interrumpido por Laurentino Cortizo, quien ocupaba, supuestamente, de forma irregular más de 58 héctareas y desde ese momento empezó el enredo.

De acuerdo con Reyes, Cortizo estaba ocupando la finca que había comprado para pastoreo de ganado propiedad de su empresa familiar Hacienda Hermancor S.A. y por ello, "quiso apropiarse de esos terrenos".

"Quería dividirnos la finca por donde pasaba el camino vehicular, y así nuestra finca, que compramos al banco, quedó dividida en dos partes sin acceso vehicular, porque se apropió de las 58.7 hectáreas", sostuvo Reyes.

Según la denuncia que ha venido sosteniendo la empresaria colombiana desde hace varios años "El señor Laurentino Cortizo me llamó, me hizo veladas amenazas, diciéndome que me iba a aplicar toda su maquinaria. Se han levantado falsos testimonios, injurias, calumnias en contra de nosotros. Se está dando una persecución por los terrenos".

Y agregó que "es muy importante que el pueblo panameño sepa la verdad, que conozca quién es Laurentino Cortizo y saque sus propias deducciones de qué clase de Presidente quieren para su país, porque aspiramos a tener un buen Presidente en Panamá y para mi concepto, Nito Cortizo es un tirano", enfatizó Reyes.

Por ahora la campaña de Cortizo no se ha pronunciado frente a estas denuncias que se están haciendo.