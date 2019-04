Lista la moción de censura en contra del ministro de Defensa

El trámite para adelantar la moción de censura en contra del ministro de defensa Guillermo Botero arrancó formalmente con un documento radicado en el que 23 congresistas firmaron la solicitud. Allí se argumenta que el funcionario le mintió al país cuando afirmó que la muerte del ex guerrillero Dimar Torres obedeció a un accidente después de un forcejeo con un cabo del Ejército.

La moción fue liderada por congresistas de la oposición y argumentaron que Botero no tiene las capacidades para estar al frente de ese ministerio. "Siempre hemos creído que es más conveniente dar el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, dado a la falta de garantías que representa el senador (Ernesto) Macías, presidente del Senado. Queremos tener el mayor rigor jurídico y político para la sustentación del documento y así evitar ese tipo de equívocos, como pasó con la moción al ministro Carrasquilla", dijo el vicepresidente de la Cámara Inti Asprilla.

A su turno la representante Katherine Miranda aseguró que la actuación del ministro no corresponde a la de un funcionario que tiene que ser responsable con sus actuaciones. “Botero no cumple con los mínimos estándares de la función administrativa, como lo son la moralidad administrativa, los deberes de diligencia y cuidado, entre otros; ni mucho menos con sus funciones como director de la cartera de defensa, en particular con la protección y promoción de los Derechos Humanos, el mantenimiento de la paz y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades públicas".

Con esta solicitud la Mesa Directiva de la Cámara deberá definir la fecha en la que se hará este debate.

