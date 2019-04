MinTrabajo: Falta de productividad impide que baje el desempleo

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que el tema del desempleo en Colombia no inició en los últimos meses, sino que es una cadena de factores que se presenta en el país.

“Este tema no comenzó en enero, no comenzó en agosto o septiembre, esto es una cadena de sucesos que impiden que la tasa de desempleo baje como: la falta de productividad porque un país que no tiene productividad como el nuestro, no genera empleo”, afirmó Arango.

Agregó que también afecta la falta de competitividad, porque “si no somos productivos tan poco somos competitivos, por lo que el resto de los países se los lleva una gran parte que los colombianos podrían hacer.

Para la titular de la cartera Laboral, el otro factor es mejorar las formas de trabajo en Colombia y no solo para el empleo, sino también para el empresario, de tal manera que una persona que tenga ese trabajo pueda ser incluido dentro de todo el sistema de seguridad social del país.

