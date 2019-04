Estudio: Aumentan suicidios en menores tras serie de Netflix

El estudio no puede demostrar que el programa de Netflix “13 Reasons Why” fuera la causa, pero hubo 195 suicidios juveniles más de los que se había pronosticado en los nueve meses posteriores al estreno de la serie en marzo de 2017, dadas las tendencias históricas y estacionales de suicidios, estimó la investigación.

Tan sólo en abril de 2017, 190 jóvenes se quitaron la vida en Estados Unidos. Su tasa de suicidios para ese mes en particular fue de 0,57 por cada 100.000 personas, casi 30% más alta que en los cinco años previos contabilizados en el estudio. Un análisis adicional reveló que la tasa fue superior a la de los 19 años anteriores, comentó el autor principal del estudio Jeff Bridge, investigador de suicidios para el Hospital Pediátrico Nacional en Columbus, Ohio.

“Los creadores de la serie retrataron de manera intencional el suicidio de la protagonista. Fue una representación muy gráfica de la muerte por suicidio”, lo que puede desencadenar un comportamiento suicida, comentó Bridge.

Bridge reconoció que entre las limitantes del estudio está el hecho de que se desconoce si aquellos que se quitaron la vida habían visto el programa. Además, los investigadores no pudieron considerar otros factores que pudieran haber influenciado a los suicidas. Entre ellos se incluyen el suicidio del exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra Aaron Hernandez el 19 de abril de 2017 y el de un hombre que cometió un asesinato muy publicitado en Facebook, quien se quitó la vida un día antes. Bridge señaló que esos decesos no pueden representar el incremento que registró el estudio para todo el mes de abril.

Los investigadores analizaron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre muertes entre estadounidenses de 10 a 64 años entre enero de 2013 y diciembre de 2017. Los resultados fueron publicados en el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Los investigadores no encontraron cambios en las tasas de suicidio entre mayores de 18 años después del estreno de la serie.

Los resultados son plausibles y se suman a otra evidencia de que las descripciones cautivantes que hacen los medios sobre el suicidio pueden influir negativamente en los jóvenes, dijo la socióloga Anna Mueller, de la Universidad de Chicago, quien no fue parte de la investigación.