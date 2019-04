Pastrana: "No tengo nada que ver en decisiones que se tomen en Santa Fe"

César Pastrana, ex presidente de Independiente Santa Fe, aseguró en diálogo con Caracol Radio que no tiene nada que ver con las actuales decisiones de la junta directiva del cuadro 'Cardenal' y no ha tenido nada que ver desde el último año. El directivo, hoy accionista del cuadro bogotano, analizó el mal presente del conjunto capitalino.

Al ser cuestionado por su papel detrás del poder del club rojo, Pastrana comentó: “No es cierto. Son muy ligeros los que afirman eso, no es así" y agregó: "A mí no me tienen que consultar, yo hace un año no pertenezco a Santa Fe, hace un año no hago parte del equipo. Yo no tengo nada que ver en ninguna decisión que se tome en Santa Fe".

Al respecto concluyó: "Soy accionista, pero es una inversión que no me genera ningún tipo de rentabilidad".

Sobre el presente del equipo, Pastrana explicó: “Este semestre sí ha sido para olvidar. Muy lamentable todo. Hay que analizar muy bien las posiciones, los jugadores, llegaron jugadores de mucha trayectoria”.

"Para el otro semestre esta junta directiva tiene que dar un revulsivo, es una afición que está acostumbrada a ganar. Cuando en un equipo grande como Santa Fe las cosas no se dan, se siente más", mencionó sobre los cambios desde la parte directiva.

"Se confía que la junta directiva saque esto adelante. Santa Fe tiene que volver a ser protagonista como un equipo grande que es", agregó al respecto.

Entretanto, se refirió a los casos concretos de Johan Arango y Omar Pérez.

Sobre Arango comentó: "Uno como figura pública debe dar ejemplo. Si bien no estaba conduciendo, como deportista e insignia de una institución, los niños y aficionados ven a sus jugadores como ídolos, no se pueden presentar ese tipo de situaciones".

Mientras que en el caso de Omar Pérez comentó: "No se puede tener mala memoria. Yo estuvo con él de la mano, creo que su carrera deportiva debería terminar en Santa Fe"

"Este año no ha salido nada, de esta crisis tienen que salir cosas buenas", concluyó Pastrana.