General (r) Mauricio Santoyo: "Tengo mi conciencia tranquila"

Luego de los procesos de reseña y a la salida del aeropuerto El dorado, el general en retiro Mauricio Santoyo indicó que tiene su conciencia tranquila.

"Estoy tranquilo y tengo la conciencia tranquila", dijo la oficina retirado, quien llegó al país luego de pagar una condena por narcotráfico en los Estados Unidos.

En un avión norteamericano llegaron al país cerca de 100 deportados que habían sido condenados en EEUU y que ya pagaron sus condenas.

Entre los deportados se encuentra el general retirado de la Policía Muricio Santoyo, quien aceptó cargos por narcotráfico ante las autoridades de Estados Unidos.

Junto al ex jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, arribaron también Leonardo Pinilla, alias Porcino vinculado al cartel de la toga y socio del ex Fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien se encuentra detenido y condenado en Estados Unidos.

En el vuelo procedente de los Estados Unidos también llegó Juan Carlos Ramírez Taborda, alias "Manicomio", ex piloto del narcotraficante Daniel Barrera Barrera conocido como 'El Loco Barrera'.

En migración los deportados cumplieron los respectivos trámites para su ingreso de nuevo al país y se verificó si tienen órdenes de capturas vivientes para hacerlas efectivas y que continúen respondiendo ahora ante las autoridades colombianas.

