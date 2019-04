¡Qué respuesta! Las palabras de Robert Pattinson sobre sus idilios de amor

El actor ha sorteado con maestría y vehemencia el interés mediático sobre su vida amorosa, especialmente sobre su supuesto idilio con la modelo Suki Waterhouse, al tiempo que ha defendido su derecho a disfrutar de cierta privacidad.

Aunque ya han pasado siete años desde el fin de la saga juvenil que le catapultó al estrellato, 'Crepúsculo', el actor británico Robert Pattinson sigue siendo uno de los intérpretes más mediáticos del momento, entre otras cosas, en lo que respecta al interés que generan los entresijos de su vida amorosa. Tanto es así, que en su última toma de contacto con la prensa de su país, el intérprete no ha podido evitar recibir un aluvión de preguntas sobre su actual estado sentimental y, concretamente, acerca del papel que la modelo Suki Waterhouse podría jugar en ese sentido.

Vea También: ¿Por qué la novia de J Balvin le huye a las cámaras?

"¿De verdad que tengo que hablar de eso? Creo que en una relación, si dejas que entre otra gente, todo acaba devaluándose. Es como si le preguntas a un desconocido que te encuentras por la calle por sus líos amorosos, seguro que lo consideraría algo extremadamente maleducado", se ha defendido en medio de una entrevista al suplemento de moda del Sunday Times, donde ha vuelto a sacar a relucir su lado más tímido y reservado.

"Yo soy de los que no acaban de entender por qué la gente pasea por la calle de la mano, y en mi caso me produciría más aversión todavía porque no pararían de sacarme fotos. Pienso que cuando pones un muro de contención entre tu relación y el exterior, las cosas acaban mejor entre las partes", ha aseverado en la misma conversación.

Vea También: ¿Votando? Así celebró Penélope Cruz su cumpleaños

Otra de las razones por las que Pattinson prefiere mantenerse completamente al margen -en la medida de lo posible- de la curiosidad ajena por su lado más íntimo reside precisamente en la necesidad que tiene de trazar una frontera muy clara entre la proyección pública que se desprende de su profesión y su día a día, el cual debe caracterizarse por un respeto total a su derecho a la intimidad.

"Es que si compartes cualquier cosa sobre tu vida personal, la línea entre tu yo interpretativo y tu yo más cotidiano se acabaría diluyendo... Y creo que a la larga te acabarías volviendo loco si todo se ve sujeto al debate ajeno", ha sentenciado el que fuera pareja de la coprotagonista de 'Crepúsculo' Kristen Stewart y, hasta el pasado mes de septiembre, de la cantante FKA Twigs.