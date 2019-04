Así suena la música inspirada en Juego de Tronos

Se trata de un álbum musical conformado por catorce temas originales de la serie, en un alianza de HBO y Columbia Records, como parte de una celebración tras el lanzamiento de la última temporada de Juego de Tronos.

Se llama "For the Throne", y desde el 26 de abril ya se encuentran, en todas las plataformas de música, las interpretaciones de artistas como The Lumineers, Ellie Goulding o la catalana Rosalía.

Vea También: Justin Quiles lanza sencillo junto a Nicky Jam y Wisin

A continuación el álbum completo:

Kingdom Of One, de Maren Morris

Power Is Power, de SZA, The Weeknd & Travis Scott

Nightshade, de The Lumineers

Hollow Crown, de Ellie Goulding

Baptize Me, de X Ambassadors feat. Jacob Banks

Too Many Gods, de A$AP Rocky & Joey Bada$$

Turn On Me, de The National

From The Grave, de James Arthur

When I Lie (Remix), de Lil Peep feat. Ty Dolla $ign

Love Can Kill, de Lennon Stella

Wolf At Your Door, de Chloe x Halle

Devil In Your Eye, de Mumford & Sons

Pray (High Valyrian), de Matt Bellamy

Me traicionaste, Rosalía feat. E.ACHAL