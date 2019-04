Gobierno: ELN fue responsable del atentado contra batallón en Saravena

El Presidente, Iván Duque aseguró que el atentado que se presentó el sábado contra las instalaciones del Batallón Revéiz Pizarro en Saravena, Arauca, es responsabilidad del ELN.

Calificó el hecho como “un acto miserable y canalla del Eln” y manifestó que afortunadamente no hubo víctimas fatales y no se perpetraron mayores afectaciones a la seguridad de las personas que habitan las casas fiscales. No obstante, hay algunos heridos.

“Pero ese es un acto terrorista, un acto nuevamente contra las instalaciones de los héroes de Colombia. Y yo quiero expresar que rechazamos contundentemente ese acto de terror, nuevamente planeado desde territorio venezolano, donde están muchos de los cabecillas de esa organización, protegidos por la dictadura de Venezuela”, subrayó.

Añadió que en Colombia se va a seguir enfrentando esta organización terrorista y criminal con toda la fuerza del Estado. “Vamos a seguir desarticulando sus redes de financiamiento, sus redes terroristas y sus redes de narcotráfico”.

De acuerdo con el Presidente queda claro que “acá sigue Colombia unida contra el terrorismo y rechazamos categóricamente este acto deleznable que perpetraron para tratar de afectar la vida de personas inocentes que estaban en casas fiscales”.