Scarlett Johansson no descarta dar el salto a la política 'en el futuro'

Solo han pasado unos días desde que Scarlett Johansson deslumbrara en la alfombra roja de la premiere mundial de la última película de 'Los Vengadores' al tiempo que compartía plano con otras estrellas de la factoría Marvel como Robert Downey Junior, Chris Hemsworth o Chris Evans.



Desde luego, su condición de rutilante estrella de cine y la intensa expectación mediática que genera volvieron a quedar patentes durante tan concurrido evento, aunque ahora parece que algunos están más interesados en saber si la intérprete se está planteando protagonizar un llamativo cambio de enfoque en relación con su imagen pública.

Eso es al menos lo que se desprende de su última entrevista al portal especializado Variety, en la que se ha abordado directamente la posibilidad de que, en un futuro lejano, la artista acabe sustituyendo las alfombras rojas, los vestidos más impactantes y las cámaras de cine por otros medios de llegar a la ciudadanía en el marco de la actividad política.



"Puede que lo haga en el futuro, pero será en un futuro distante. Creo que la mejor forma de imprimir cambios de gran magnitud en la vida de la gente pasa por implicarse en la política local. No sé, si algún día siento la llamada [de presentarme como candidata], quizá me lance a ello. Pero por el momento no la he sentido", ha explicado la intérprete para dejar clara la diferencia entre involucrarse en los asuntos públicos y ejercer de representante de los electores.



Por otro lado, Scarlett también ha puesto de manifiesto que, en el caso de decidirse a presentarse como candidata en unos hipotéticos comicios, sería perfectamente capaz de compaginar sus diferentes facetas -incluyendo las de actriz, madre de la pequeña Rose y también la de flamante novia del humorista Colin Jost- dadas las facilidades que en ese sentido le brinda su profesión interpretativa.



"Tengo un trabajo que es muy ventajoso en ese aspecto. Puedo estar con mi niña, ir a grabar una escena y volver rápidamente a ella. Puede resultar un poco caótico a veces, pero el caso es que funciona. Me siento muy afortunada porque cuento con unos niveles de libertad que no tiene todo el mundo. También es posible que mi forma de trabajar cambie con el paso de los años", ha aseverado.