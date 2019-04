¿Adoptó una mascota? Este sería el nuevo gatito de Taylor Swift

Los fans de la cantante dan por sentado que la cantante ha adoptado a un nuevo gatito después de que el adorable animal haya hecho una aparición sorpresa en el videoclip del tema 'ME!'

La espera por fin ha terminado y Taylor Swift no ha decepcionado a sus fans con la 'sorpresa' a la que llevaba semanas haciendo referencia en sus redes sociales y que ha acabado resultando ser una nueva canción -acompañada además de su correspondiente vídeo musical- en colaboración con el cantante de Panic! at the Disco Brendon Urie.

La estética de esta nueva era que ha abierto con su sencillo 'ME!' recupera los tonos pastel y la imagen más dulce y naïf de años anteriores para reinventarlos desde un prisma más adulto. Y por supuesto no podían faltar pequeñas alusiones a su carrera o pistas sobre sus planes de cara al futuro ocultas a lo largo del vídeo. La primera de ellas es la versión rosa de su serpiente, el símbolo de su disco 'Reputation', que aparece en los primeros segundos solo para explotar y convertirse en un sinfín de mariposas, dando a entender que su etapa más agresiva ha quedado atrás.

En otro momento del videoclip también aparece un retrato de la banda The Dixie Chicks, lo que podría significar que se traen entre manos una colaboración, pero el detalle que más ha llamado la atención a sus fans es el adorable gatito que Brendon le entrega después de que ella rechace sus flores e incluso un anillo de compromiso.

La creencia generalizada es que Taylor ha adoptado un nuevo gatito que se suma a sus adoradas Meredith y Olivia. El hecho de que en el mural gigantesco de una mariposa que la artista ha presentado este jueves en Nashville para promocionar su nuevo trabajo, y que hasta entonces parecía ser una obra de arte más de las muchas que adornan la ciudad, incluya tres gatitos y no dos parece ser una confirmación de que la familia minina de Swift se ha ampliado.

"El factor de más influencia en mi vida son los gatos. Tengo gatos, estoy obsesionada con ellas y es un placer vivir con ellas. Las adoro tanto que, cuando se presentó la oportunidad de interpretar un papel en una película llamada 'Cats', sentí que tenía que hacerlo, que era el objetivo último de mi vida, sobre todo por mis 'chicas'", explicaba la estrella recientemente a la revista Time para resumir la importancia que esos animales tienen en su vida.