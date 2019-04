¡Otro drama Millennial! Joven hace show al ser detenida en pico y placa

En redes sociales se ha estado circulando un video en el que la influencer Andrea Marmolejo hace una denuncia contra la Policía. Esto porque, según ella, no deben quitarle el carro ya que “no lleva ni diez minutos de pico y placa”.

.@andreamarmolej, tú que eres ejemplo para muchos jóvenes, ayúdanos a que esto no se repita. Cumplir las normas y respetar a la fuerza pública es clave para contribuir a una #MovilidadMejorParaTodos.



Movilizarse teniendo #PicoYPlaca genera una multa y la inmovilización del 🚗. pic.twitter.com/HiRi5Ky0Su — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) 25 de abril de 2019

En el video, que ha sido publicado por la cuenta de la Policía de Tránsito, se ve a la joven pidiendo ayuda porque el policía le está faltando el respeto.

“Necesito ayuda en este momento, estoy en pico y placa, no tenía ni idea que estaba en pico y placa, me acaban de parar tengo un policía bastante agresivo en este momento me quiere quitar el carro ya.”, fueron algunas de las palabras de la joven.

A pesar del show de la joven, debe pagar una multa de 15 salarios mínimos legales diarios y le inmovilización del vehículo.