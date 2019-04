Presidencia: Mantener a “El Paisa” en la JEP sería un error

Frente a la información que fue anticipada por Caracol Radio sobre el sentido del fallo que tendría la Justicia Especial para la paz en el caso de Hernán Dario Velázquez alias 'El Paisa', el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa afirmó que sería un error mantener a esta persona en el sistema y no enviarlo a la justicia ordinaria como asegura quedó establecido en el Acuerdo Final de Paz con las Farc.

En diálogo con Caracol Radio el consejero Barbosa afirmó que, “el sistema de Justicia transicional se planteó en el 2016 para que comparecieran a los tribunales, para que no se escondieran. Sorprende la idea de que finalmente no comparecer, no asistir a las audiencias, no ponerle la cara a las víctimas, no hacer audiencias públicas, no explicarle al país lo que está pasando ahí, pues no genere alguna reacción por parte de esa institución”.

“El país no puede estar simplemente atado a la idea de que aquellos que se comprometieron hacerlo no lo hagan, para eso se estableció la Jurisdicción Especial de Paz y para eso se establecieron las sanciones transicionales en el acuerdo”, explicó.

Para el consejero presidencial Barbosa, esto envía un mensaje contradictorio a quienes están en la legalidad y cumpliendo con los acuerdos.

Consideró que la personas que no colaboren con esa jurisdicción, “que no comparezcan, que no estén allí, tienen que ser sancionadas, porque el efecto puede ser muy pernicioso para aquellos que estén viendo este tipo de acciones”.

“Lo más importante en una jurisdicción y en el funcionamiento adecuado de la JEP es que se apliquen las reglas”, entre ellas la de enviar a la justicia ordinaria a quienes no estén comprometidos con el cumplimiento de los acuerdos, incluyendo la comparecencia ante los tribunales especiales de paz.

A propósito de el JEP, el consejero Barbosa hizo de nuevo un llamado al Congreso asegurando que no pasar al menos dos de las objeciones es un riesgo, por lo que insistió al Senado en que se debe dar trámite por lo menos a algunos de los reparos al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP.

La primera objeción frente a lo que puede pasar a futuro con quienes se quieran colar en las listas de los excombatientes para beneficiarse de los acuerdos de paz. La segunda, relativa a que narcotráficantes podrían bloquear y hacer suspender sus extradiciones, con la excusa de querer ofrecer verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado en el país.