Consejo Estado admitió la tutela de Antanas Mockus

El Consejo de Estado entrará a revisar la tutela que interpuso el senador Antanas Mockus en contra de la nulidad de su elección. La consejera Nubia Margoth Peña, la admitió al considerar que se cumplen los requisitos para entrar a revisar las condiciones en las que se dio el fallo del pasado 11 de abril de la Sección Quinta.

La tutela la interpuso Antanas Mockus con su abogado, Humberto de la Calle, argumentando que fue juzgado dos veces por el mismo hecho, que en este caso es la contratación que hizo Corpovisionarios con el Estado seis meses antes de las elecciones al Congreso de la República, siendo él su representante legal.

Sin embargo, la petición de una medida cautelar para que se suspenda provisionalmente esta nulidad no fue aceptada. Esto, porque según la decisión aún no está en firme y por tanto no se le ha quitado su credencial como congresista y él aún cuenta con otros medios de defensa judicial, como esta tutela.

"Siendo ello así, se colige que los efectos de la sentencia que se buscan suspender aún no se han producido, razón por la cual la medida cautelar deprecada resulta improcedente, máxime si se tiene en cuenta que el actor dispone de otros medios de defensa judicial, pues, como ya se indicó, la providencia controvertida no está ejecutoriada”, se lee.

En consecuencia, empieza el estudio de la tutela, mientras en la Sala Plena se está estudiando la petición de que se declare la muerte política del senador.

