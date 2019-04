Decisión sobre Ángela Robledo no reconoce personería de Colombia Humana

Con la nulidad de elección de la representante Ángela María Robledo, por doble militancia, ha surgido la duda sobre si se estaría reconociendo la personería jurídica de Colombia Humana, y la respuesta es no.

La duda surge porque se entiende que la doble militancia se da cuando una persona aspira simultáneamente a un cargo o corporación por diferentes partidos y Robledo salió de Alianza Verde pero no pasó, técnicamente, a otra colectividad.



Lo que explica la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jannette Bermudez, es que no se requiere que exista otro partido para que se produzca esta falta.



“La verdad es que como la doble militancia puede ocurrir no solo frente a otro partido político sino también puede ocurrir frente a movimientos y grupos significativos de ciudadanos, entonces esta no es consecuencia, o por lo menos no es una consecuencia que el Consejo de Estado deba entrar a considerar”, señaló.



En este caso, efectivamente no se revisó la situación de Colombia Humana, sino se revisaron los siguientes aspectos: la pertenencia de Robledo al Congreso como representante a la Cámara por el partido Alianza Verde; la fecha de la renuncia al partido que se dio el mismo día de la inscripción como fórmula vicepresidencial; y, que esta última la hizo por otro movimiento diferente a la colectividad a la que pertenecía en menos de 12 meses.