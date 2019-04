Declaran nula la elección de la representante Ángela María Robledo

La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió anular la elección de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo porque consideraron que sí incurrió en doble militancia por no haber renunciado un año antes de su inscripción como fórmula vicepresidencial al partido Alianza Verde.

Pese a que la Procuraduría había conceptuado que no debía declararse la nulidad de su elección, entre otras cosas, porque logró su curul mediante lo establecido por la Reforma al Equilibrio de Poderes al ser, junto a Gustavo Petro, los segundo en tener la votación más alta en las elecciones presidenciales.

La representante había insistido que ella no renunció al Partido Verde, para inscribirse a otra colectividad si no que lo hizo a nombre propio. Además, que la Constitución no preveía esa obligación de renunciar 12 meses antes para presentarse a un cargo como el de Vicepresidenta, e insistía que habría incurrido en esa falta, solo si se hubiera presentado nuevamente al Congreso.

Para la Sección Quinta no hay ninguna razón válida para evadir la norma de doble militancia. Esta aplica para todas las personas sin excepción.

La decisión, que fue tomada con tres votos a favor y uno en contra, en la práctica anula la Resolución 1595 de 19 de julio de 3018 expedida por el CNE que estableció que tenía el derecho personal de ocupar una curul en la Cámara de Representantes.