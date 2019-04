¡Bomba sensual! Se estrenó el video de la canción de Maluma Y Madonna

Ataviada con un parche en el ojo, Madonna baila con el colombiano en un vídeo cuyo estreno mundial se hizo a través del canal MTV.



Desde un estudio en Londres, la cantante explicó cómo su nuevo disco "Madame X", que sale al mercado el próximo 14 de junio y que incluye la canción "Medellín", se ha fraguado gracias a la mezcla de culturas de Lisboa, la ciudad donde vive.

Vea también: La serie de Netflix sobre el caso Colmenares ya tiene tráiler

"He tenido el placer de conocer allí a músicos de todas partes del mundo, y eso me ha inspirado", comentó Madonna, que subrayó que el videoclip del primer sencillo del álbum refleja su pasión por la estética de pintoras como Frida Kahlo y Leonora Carrington.



Maluma, por su parte, ha aportado los ritmos latinos y las partes en español de "Medellín", una canción que fue dada a conocer a mediados de abril.



"Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy ya demostrar como este perro te enamora", canta al inicio del tema el artista colombiano, que también colabora en "Bitch I'm Loca".



"Si te enamoro, nos vamos para Medallo", continúa el estribillo de la canción.



El proceso de grabación de "Madame X", compuesto por quince temas que combinan inglés, portugués y español, ha durado 18 meses, con sesiones en Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos.



"Todos sabemos que la música es el alma del universo. No importa dónde estemos, con quién nos encontremos o qué lengua hablemos, si escuchamos música, incluso si no comprendemos las palabras, podemos conectar con el sentimiento y la emoción del artista", comentó la cantante estadounidense.