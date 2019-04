Juez también ordenó suspender adjudicación de Transmilenio por la Séptima

El juzgado 49 administrativo de oralidad le ordenó al IDU “abstenerse” de adjudicar la licitación para la construcción de la adecuación al Sistema de Transmilenio de la Carrera Séptima desde la calle 32 hasta la calle 200 programada para el próximo 2 de mayo.

La orden judicial se emitió este martes, y hoy, teniendo en cuenta la recomendación de la Procuraduría se anunció la suspensión del proceso. Sin embargo, esta medida se da dentro de una demanda que se interpuso en el marco de una acción popular de Edificios Altos de la Cabrera, alegando que se les vulnera los derechos colectivos al ambiente sano, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio y la realización de construcciones y desarrollo urbano.

La demanda fue admitida, pero no se ha podido fallar de fondo y tampoco se ha podido decidir sobre una medida cautelar solicitada precisamente para suspender la acción del IDU porque esta entidad, según se lee en la decisión, no ha enviado la información requerida por el juez y por ello no se podrá hacer adjudicación la próxima semana.

Pero dice el juzgado que tampoco se podrá hacer hasta que se falle de fondo, se lee textualmente: “hasta tanto se remitan las documentales solicitadas y se resuelva lo concerniente a la medida cautelar deprecada en el presente proceso”.

El juez además le abrió un incidente sancionatorio a la directora del IDU, Yaneth Mantilla, “por el no cumplimiento de una orden judicial (...) omisión que que ha impedido que el despacho resuelva oportunamente la medida cautelar solicitada por la parte demandante, permitiendo con ello que el proceso de adjudicación del contrato continúe su curso sin ningún tipo de valoración por parte del Juzgado de Conocimiento”.