Corte: No toda violencia entre familiares es violencia intrafamiliar /

La Corte Suprema de Justicia absolvió a un hombre que dejó incapacitado a su hermano luego de una pelea por considerar que no cometió el delito de violencia intrafamiliar dado a que no se dan las condiciones para ello. La Sala Penal explica que para que exista violencia intrafamiliar, debe existir un quebrantamiento de la armonía y unidad familiar y esto debe fundarse en hechos y no en opiniones.

En el caso que se estudió, el enfrentamiento se dio porque uno de los hermanos, de 41 años, se fue a vivir con su esposa a la casa donde vivía el otro hermano, de 50 años, con su mamá. La convivencia se puso tensa y terminaron peleando hasta por el uso del teléfono. Pero todo se solucionó cuando el primero se acomodó en el primer pisocon su esposa, sin embargo, el mayor puso una denuncia en contra del menor dado a que Medicina Legal certificó que tuvieron que incapacitarlo por 15 días debido a los golpes.

Al revisar, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, consideró la Corte que el enfrentamiento entre los dos hermanos “se dio en condiciones de igualdad” y “no dejó de ser una típica discusión de hermanos”; además aunque convivían junto ninguno dependía del otro y ninguno estaba en condición de vulnerabilidad.

“El episodio de aparente maltrato, entonces, consistió en una situación excepcional, que obedeció al forzado cambio en las condiciones de vida para los integrantes de la familia, así como a la necesidad de adaptarse a unos nuevos parámetros de convivencia, y no necesariamente al quebrantamiento de una estructura familiar con tradición ni a la desintegración de la armonía entre sus miembros”, se lee.

En estos caso, agrega la Corte: “La vulneración de la armonía y la estructura del grupo familiar no puede basarse en posturas de índole subjetiva sino en los datos objetivos (es decir, en la información) que las pruebas hayan arrojado durante el juicio y sobre las cuales las instancias declararon la verdad de los hechos”.