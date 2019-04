Alias ‘Cabezón’ pidió disculpas a Gobernadora del Valle

Con la certeza de que se ha hecho justicia, la gobernadora Dilian Francisca Toro recibió la decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito, en Bogotá, que condenó a 58 meses de prisión a Armando Lugo, alias ‘Cabezón’, en el proceso que se llevaba en su contra por falso testimonio y fraude procesal al haber afirmado que, en 2010, la entonces senadora tuvo vínculos con las autodefensas.

En la audiencia de preacuerdo celebrada el pasado 12 de abril, a través de video conferencia, Armando Lugo, quien permanece recluido en la cárcel de Valledupar, reconoció ante el Juez Décimo Penal del Circuito que mintió al afirmar que Toro había tenido nexos con el Bloque Calima de las Autodefensas, quien era comandado entonces por Elver Veloza alias ‘H.H.’

Cabe recordar que en una versión libre el 19 de agosto de 2010 ante el Fiscal 18 delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Lugo señaló que la entonces Senadora Dilian Francisca Toro, había sostenido reuniones con paramilitares. Hechos que posteriormente él mismo desmintió.

Durante la audiencia el acusado reconoció haberle mentido a la justicia y que no era cierto que Toro Torres tuviera nexos con ese grupo paramilitar y mucho menos haya tenido participado en asesinatos realizados por esa organización criminal.

Así mismo, el condenado se ofreció a pedir disculpas públicas a Dilian Francisca Toro Torres, quien, junto con su familia, resultó afectada con su falso testimonio.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas por haber involucrado en un delito que no se debió de cometer, ni de mencionar a la honorable gobernadora del departamento Valle del Cauca, lo que es la señora Dilian Francisca Toro Torres. De corazón le pido que me disculpe por haber mencionado y no volverlo a repetir”, dijo Armando Lugo alias ‘Cabezón’.

La Gobernadora, por su parte, celebró que se haya dado fin a este largo proceso judicial, al tiempo que reitero que siempre ha sido víctima de falsos testigos. Así mismo, recibió las disculpas por el daño causado a su integridad, honra y buen nombre, producto del falso testimonio rendido.

Al aceptar su responsabilidad por el delito de falso testimonio en concurso con fraude procesal como cómplice, Armando Lugo además de ser condenado a 58 meses de prisión tendrá que pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes.