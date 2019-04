La U advierte que el Senado quiere dilatar discusión de objeciones a la JEP

En esta semana se espera que se reactive la discusión en el Senado sobre las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP y en medio de la expectativa este martes se podría radicar el informe de los otros integrantes de la Comisión Accidental, ya que dos de ellos, ya presentaron uno pidiendo que se nieguen las pretensiones del mandatario.

Sin embargo el anuncio del presidente del Congreso Ernesto Macías en el sentido de que el estudio de las objeciones no se hará en bloque si no se debatirá una a una no cayó bien en algunos sectores políticos desde donde se considera que se quiere retrasar el tema.

Podría interesarle: La JEP ha impedido los colados en esta justicia.

El senador de La U Armando Benedetti, reiteró que hay un ánimo por parte del uribismo de enredar un tema que es de trámite sencillo en el Senado porque, según él, el Gobierno no cuenta con las mayorías.

“Como lo he venido advirtiendo desde febrero, la intención es dilatar y dilatar para que la JEP no funcione como está concebida y también para que el Congreso no se pronuncie, entonces crean que se puede archivar la ley”, dijo el legislador.

Justamente el tema de las objeciones también podría enredar el trámite del Plan Nacional de Desarrollo que debe ser aprobado antes del 7 de mayo, pero como lo ordenó la Corte Constitucional el tema de la ley estatutaria debe estar de primero en el orden del día ya que opera el denominado ‘Fast Track’ porque mediante este mecanismo se aprobó la norma.