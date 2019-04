¿Cuáles son las aplicaciones más usadas por los colombianos?

Tigo, recientemente anunció los resultados de un estudio respecto al tráfico de datos en 2018. En este, determinó cuáles fueron las aplicaciones más utilizadas por los colombianos. Entre éstas, el video y entretenimiento fueron los tópicos más utilizados.

Le puede interesar: ¿El "as bajo la manga" de Apple?

No es sorpresa que, Facebook la red social que tiene más de 20 millones de usuarios en Colombia, resultó ser la aplicación más utilizada por los colombianos con el 28,49% de tráfico total de datos móviles. Siguiendo esta linea, en segundo lugar se encuentra WhatsApp con un tráfico móvil con 14,23%.

Por su parte, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, aseguró que, “los usuarios colombianos buscan estar conectados siempre a través de los distintos servicios. Para dimensionar esto entre enero y diciembre de 2018 el tráfico de datos mensual creció un 65% en LTE”.

Youtube también se posiciona como una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos, con el 12,78% del tráfico móvil en 2018. Seguido están HTTPS con 11,70% e Instagram con 9,04%.

Lea también: Google y Amazon anuncian acuerdo para permitir transmisión por streaming

Además el estudio también determinó que las cinco aplicaciones que más utilizan los niños y adolescentes en Colombia son: Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram y YouTube.