Ex fiscal Moreno: Cartel de la toga está a punto de quedar en la impunidad

En esta misiva fechada el 22 de abril, el ex fiscal señala que está arrepentido, que está pagando las consecuencias de sus actos de corrupción, pero que le preocupa que la Fiscalía no ha avanzado nada en su caso y en la toma de su testimonio, lo que en las próximas semanas podría significar el vencimiento de términos y por ende la total impunidad de los involucrados.

“Debo informarle que pese a una orden judicial, estamos próximos al vencimiento de los términos y aún no existe fecha conocida para realizar dicha audiencia, que de hecho, ni siquiera ha sido solicitada por el fiscal del caso; y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal, como lo ordenó el juez dentro del año que está a punto de vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que decisiones judiciales que se han tomado podrían anularse, y en resumen se retornaría la libertad a personas detenidas y serán reintegradas a sus cargos”, señala el documento conocido por Caracol Radio.

Le pide al presidente, al procurador y al secretario de transparencia de la presidencia que insten a las autoridades competentes, para que el caso avance y no se vaya a pasar la página de este escándalo “del que están pendientes muchos políticos”.

En varios párrafos manifiesta su arrepentimiento por los delitos cometidos, narra las difíciles condiciones de reclusión que afronta y reitera que está dispuesto a contar todo lo que sabe ante las autoridades colombianas.

