Este viernes santo, más de 78 mil personas subieron caminando Monserrate

En total normalidad, pese a algunos tumultos que se generaron al descenso, transcurrió este viernes Santo en Monserrate donde la afluencia de personas aumentó al menos en un 10 %. El director del Idiger, Richard Vargas, entregó un balance en donde reportó que más de 78 mil personas subieron por el sendero peatonal.

“Al cierre al sendero de ascenso a la una de la tarde en punto registramos 78.676 personas que pasaron por los torniquetes, y alrededor de unas 4.800 personas quienes a ese momento habían ascendido por el teleférico y el funicular”, señaló.

La jornada empezó desde las 4 de la mañana, a las nueve de la mañana ya habían subido más de 30 mil personas y a la 1 de la tarde se cerró el sendero, permitiendo descender no solo por las escaleras principales, sino también por el camino alterno que da al Parque Nacional. En el transcurso del día, algunas personas tuvieron que ser atendidas en el puesto de salud.

“En el PMU de Monserrate tenemos una contabilidad de 98 pacientes atendidos en el puesto de salud, tres de esos pacientes fueron trasladados a centros asistenciales, algunos con problemas de esguinces o a lo mejor fracturas. Sin embargo este número de pacientes, son en mayoría desmayos por estar o mal alimentado o porque son personas que no están acostumbradas a caminar y el ascenso demanda un poco de esfuerzo, sin lugar a dudas”, explicó.

La coordinación del gran número de personas estuvo a cargo de 26 entidades de la Alcaldía de Bogotá, la Policía y varias organizaciones. Sin embargo, algunas personas manifestaron su molestia por el recorrido que tuvieron que hacer por la salida alterna.

“Horrible, pésimo, prefiero volver a subir. Nos tocó por la trocha horrible, uno no sabe si va a llegar, a dónde va a llegar, cuánto tiempo lleva caminando, nada. (…) Nos informan al principio no suban mujeres embarazas, que no suban niños, ni mascotas, ¿por qué omitieron ese pequeño detalle, que toca bajar por otro lado?”, señaló una feligrés.

Así mismo, algunos comerciantes manifestaron su molestia porque la mayoría de personas las hicieron bajar por el camino alterno: “Están mandando por el lado del Parque Nacional, o sea que vea todos quedamos acá con la mercancía. Estamos endeudados, debemos y quedamos súper mal”.

En redes sociales se advirtió de posibles deslizamientos al descenso, pero la Policía explicó que en algunas partes estrechas del sendero se hicieron aglomeraciones por las características propias del camino y no por deslizamientos.